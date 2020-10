Charlie Hebdo, la libertà d’espressione è sacra. Ma l’umiliazione è un’altra cosa ed è ripugnante (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Siamo tutti Charlie!”. Ricordo l’orgoglio con cui ho portato a Parigi nelle redazioni televisive francesi la copia del Fatto Quotidiano, che il direttore Padellaro aveva voluto rivestire della copertina di Charlie Hebdo all’indomani delle barbare aggressioni ai redattori del giornale satirico. Era il gennaio 2015. Siamo tutti dalla parte della libertà di espressione. Siamo tutti, oggi, dalla parte degli insegnanti di Francia. Siamo tutti contro il fondamentalismo e il terrorismo islamisti e siamo anche dalla parte del presidente Macron, quando annuncia battaglia contro il separatismo culturale-religioso predicato dagli integralisti in nome della sharia. A proposito delle vignette su Maometto è stato posto l’interrogativo se esista anche il diritto alla blasfemia. La risposta non può ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Siamo tutti!”. Ricordo l’orgoglio con cui ho portato a Parigi nelle redazioni televisive francesi la copia del Fatto Quotidiano, che il direttore Padellaro aveva voluto rivestire della copertina diall’indomani delle barbare aggressioni ai redattori del giornale satirico. Era il gennaio 2015. Siamo tutti dalla parte della libertà di espressione. Siamo tutti, oggi, dalla parte degli insegnanti di Francia. Siamo tutti contro il fondamentalismo e il terrorismo islamisti e siamo anche dalla parte del presidente Macron, quando annuncia battaglia contro il separatismo culturale-religioso predicato dagli integralisti in nome della sharia. A proposito delle vignette su Maometto è stato posto l’interrogativo se esista anche il diritto alla blasfemia. La risposta non può ...

