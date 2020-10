Borse a picco in attesa di nuovi lockdown in Francia e Germania. Volatilità dei mercati in risalita. Attesa apertura in rosso per Wall Street (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le Borse europee scivolano ai minimi da cinque mesi spinte nuovamente al ribasso dai timori di nuovi lockdown. Sia Francia che Germania si apprestano ad annunciare nuove restrizioni dopo che nell’ultima settimana le vittime in Europa sono salite del 40%. Francoforte continua ad essere il listino più in sofferenza, a metà seduta lascia sul terreno il 3,5%. Simile la flessione di Parigi (- 3,2%) mentre Londra contiene le perdite ad un meno 1,9%. Discesa del 3,2% per piazza Affari. A Milano l’unico titolo positivo è Diasorin. Tra i peggiori viceversa Buzzi Unicem (-5,9%), Amplifon (- 5,7%), Moncler (- 5,4%), Enel (- 4,6%). Fca perde il 2,5% nel giorno della diffusione della trimestrale. L’utile del periodo luglio-settembre è balzato a 1,2 miliardi di euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Leeuropee scivolano ai minimi da cinque mesi spinte nuovamente al ribasso dai timori di. Siachesi apprestano ad annunciare nuove restrizioni dopo che nell’ultima settimana le vittime in Europa sono salite del 40%. Francoforte continua ad essere il listino più in sofferenza, a metà seduta lascia sul terreno il 3,5%. Simile la flessione di Parigi (- 3,2%) mentre Londra contiene le perdite ad un meno 1,9%. Discesa del 3,2% per piazza Affari. A Milano l’unico titolo positivo è Diasorin. Tra i peggiori viceversa Buzzi Unicem (-5,9%), Amplifon (- 5,7%), Moncler (- 5,4%), Enel (- 4,6%). Fca perde il 2,5% nel giorno della diffusione della trimestrale. L’utile del periodo luglio-settembre è balzato a 1,2 miliardi di euro ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse picco Borse a picco in attesa di nuovi lockdown in Francia e Germania. Volatilità dei mercati in risalita Il Fatto Quotidiano Borsa, Milano e Francoforte -3%. Vola indice della paura Vix

MILANO, OCT 28 - Le Borse europee scivolano ai minimi da cinque mesi mentre in Europa scatta l'allarme rosso per la diffusione del coronavirus e si preannunciano nuovi lockdown in Francia e Germania.

