Un super Zapata rimonta l’Ajax Contro i lanceri finisce 2-2

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 ottobre 2020) Brutto primo tempo dell’Atalanta che concede due gol all’Ajax a causa di qualche disattenzione difensiva di troppo, ma nella ripresapareggia i conti. Ipassano in vataggio al 28′ grazie al rigore di Tadic, che aveva causato Gosens per un intervento su Traorè. Proprio l’attaccante sul finire della prima frazione approfitta di un pasticcio fra Toloi e Sportiello e firma il raddoppio Ajax. La Dea scende in campo nel secondo tempo con un altro spirito e al 54′ Gomez pesca con un cross, che incorna in rete. Uno-due micidiale quello firmato dal colombiano, che si ripete poco dopo con un destro violentissimo che sancisce il 2-2 finale. Foto: Twitter Atalanta L'articolo Unl’Ajax. ...