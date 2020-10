Scontri in centro: bombe carta e cassonetti in fiamme. La città a ferro e fuoco (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche oggi Scontri in piazza in occasione della manifestazione contro l’ultimo Dpcm anti-Covid varato dal governo. Dopo Napoli, Torino e Milano, anche Roma si è trovata a fare i conti con i disordini e gli Scontri con lanci di bombe carta, petardi e cassonetti in fiamme. Gli agenti di polizia in assetto anti sommossa hanno disperso i manifestanti grazie all’intervento di mezzi forniti di idranti. Per il Ministro dell’Interno Lamorgese ‘frange estremiste strumentalizzano la protesta’. Come scrive il Messaggero, il tam tam sui social aveva richiamato in piazza commercianti, ristoratori e cittadini qualunque. Alle 17 in piazza Cavour si erano riunite le categorie contro il nuovo decreto varato dal premier Giuseppe Conte.



Manifestazioni non autorizzate nate contro le misure anti-Covid e sfociate in violenze e saccheggi: c'è il rischio che dilaghi il fenomeno visto a Napoli, Roma, Milano e Torino.

