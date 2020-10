Roma, Kumbulla fa mea culpa: “Commesso un errore evitabile, ma adesso voglio aiutare la squadra. La Serie A…” (Di martedì 27 ottobre 2020) A "San Siro" il match Milan-Roma è terminato con un pareggio.Milan-Roma, Pioli: “I giocatori non erano soddisfatti. Ecco cosa penso su Tatarusanu e sul Coronavirus”I giallorossi guidati da Paulo Fonseca per tre volte sono riusciti a riprendere il risultato con i gol di Dzeko, Veretout e Kumbulla. "Le palle che vengono dentro l'area sono molto interessanti ed è più semplice segnare da calcio d'angolo", ha detto proprio Kumbulla, commentando il pari ottenuto sul campo dei rossoneriIl difensore della Roma, in prestito dal Verona dentro il club sta crescendo e sta integrandosi: "Posso migliorare molto e in tutto. Ho fatto un errore che avrei potuto evitare ma poi ho rimediato segnando. Mi sto integrando bene grazie ai miei compagni. Ho sempre avuto ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) A "San Siro" il match Milan-è terminato con un pareggio.Milan-, Pioli: “I giocatori non erano soddisfatti. Ecco cosa penso su Tatarusanu e sul Coronavirus”I giallorossi guidati da Paulo Fonseca per tre volte sono riusciti a riprendere il risultato con i gol di Dzeko, Veretout e. "Le palle che vengono dentro l'area sono molto interessanti ed è più semplice segnare da calcio d'angolo", ha detto proprio, commentando il pari ottenuto sul campo dei rossoneriIl difensore della, in prestito dal Verona dentro il club sta crescendo e sta integrandosi: "Posso migliorare molto e in tutto. Ho fatto unche avrei potuto evitare ma poi ho rimediato segnando. Mi sto integrando bene grazie ai miei compagni. Ho sempre avuto ...

