POLIZIA VIOLENTA E ANTIFA? DUE FACCIE DELLA STESSA MEDAGLIA. NON CADIAMO NEL LORO GIOCO. (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ apparso oggi un articolo sul blog Fanpage notoriamente vicino alle istituzioni di sinistra, che contraddice per la prima volta una linea editoriale unidirezionale da tempo compromessa. Dopo le critiche alla Manifestazione di sabato scorso a Piazza del Popolo a Roma, in cui si cercava di denunciare il popolo e i manifestanti di Forza Nuova che erano scesi in Piazza pacificamente e poi attaccati e aggrediti senza preavviso con una carica da parte DELLA POLIZIA di cui anche noi siamo stati testimoni diretti, oggi decidono invece di pubblicare un video inquietante sulla strategia criminale di un funzionario di POLIZIA.Forse spinti da rimorsi di coscienza per la faziosità di articoli a sostegno delle teorie sulla negazione di un reale complotto da parte di un Governo italiano filo cinese, Fanpage pubblica un video in cui ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ apparso oggi un articolo sul blog Fanpage notoriamente vicino alle istituzioni di sinistra, che contraddice per la prima volta una linea editoriale unidirezionale da tempo compromessa. Dopo le critiche alla Manifestazione di sabato scorso a Piazza del Popolo a Roma, in cui si cercava di denunciare il popolo e i manifestanti di Forza Nuova che erano scesi in Piazza pacificamente e poi attaccati e aggrediti senza preavviso con una carica da partedi cui anche noi siamo stati testimoni diretti, oggi decidono invece di pubblicare un video inquietante sulla strategia criminale di un funzionario di.Forse spinti da rimorsi di coscienza per la faziosità di articoli a sostegno delle teorie sulla negazione di un reale complotto da parte di un Governo italiano filo cinese, Fanpage pubblica un video in cui ...

