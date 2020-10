Per le vittime del Covid una lapide come per i caduti in guerra

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di martedì 27 ottobre 2020) L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha inaugurato unacoi nomi di tutti i morti nel periodo del primo lockdown per Coronavirus, per i quali non fu possibile fare i funerali, installata, a loro memoria, al cimitero di Castiglion Fiorentino