(Di martedì 27 ottobre 2020)- Ieri sera nel monday night di Serie A è andato in scena il pareggio fra. La partita, terminata 3-3 , ha visto i giallorossi rincorrere gli uomini di Pioli che per tre volte si sono ...

sportli26181512 : Pagelle Milan-#Roma, ecco i migliori e i peggiori: Tatarusanu paga l’inattività, Theo opaco. Pellegrini brilla in r… - riccardo_casoli : RT @romatube_it: ??Le nostre pagelle di #MilanRoma ???Diteci la vostra #asroma #milan #SerieA - CarloRM61 : Le pagelle della Roma di Eurosport sono qualcosa di comico...mi confermate che ieri abbiamo perso 6-1, vero? Perché… - ilRomanistaweb : ?? Nessuna resa. Il 7 nel cuore della manovra: pennella assist, ma lotta anche in mezzo al campo. Dzeko gioca (ed es… - infoitsport : Milan-Roma 3-3 - Le pagelle del match -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi i voti e le pagelle per i calciatori del Milan scesi in campo ieri sera a San Siro. Leao e Ibra super, brutto esordio per Tatarusanu Il ...MILAN-ROMA ULTIME NEWS - Pirotecnico 3-3 tra rossoneri e giallorossi. Doppietta di Zlatan Ibrahimovic, tripla rimonta della Roma. Piero Giacomelli pessimo ...