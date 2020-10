Men in Black II, Will Smith: "Frank il Carlino? Uno str..zo" (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante un'intervista Will Smith disse che il Carlino, il cane di Men in Black II, che era presente anche nel primo film, 'si comportava come un vero stronzo sul set'. Will Smith e Tommy Lee Jones furono intervistati assieme nel 2002 durante il tour promozionale di Men in Black II; a proposito del Carlino, il cane che era presente anche nel primo film, Smith dichiarò: "È stato fantastico lavorare con Frank il Carlino durante le riprese di Men in Black, ma stavolta si è comportato come un vero stronzo sul set." Durante la stessa intervista Jones ha aggiunto: "Sì, Frank ha avuto un specie di crisi di identità dopo la sterilizzazione, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante un'intervistadisse che il, il cane di Men inII, che era presente anche nel primo film, 'si comportava come un vero stronzo sul set'.e Tommy Lee Jones furono intervistati assieme nel 2002 durante il tour promozionale di Men inII; a proposito del, il cane che era presente anche nel primo film,dichiarò: "È stato fantastico lavorare conildurante le riprese di Men in, ma stavolta si è comportato come un vero stronzo sul set." Durante la stessa intervista Jones ha aggiunto: "Sì,ha avuto un specie di crisi di identità dopo la sterilizzazione, ...

elisabitterswt : Guardo men in black e faccio finta che gli ultimi 20 anni non siano mai accaduti - donvitorap : Ahahah stasera QUO VADO zalone canale5 oppure men in black II sul 8 oppure sul 9 dejavu Denzel Washington,ma vedo i… - FumodiChina : RT @CineFumetti: Stasera in tv ancora film tratti da fumetti: su @Nove alle ore 21.25 “Il monaco” (2002), su @TV8it alle ore 21.30 “Men in… - CineFumetti : Stasera in tv ancora film tratti da fumetti: su @Nove alle ore 21.25 “Il monaco” (2002), su @TV8it alle ore 21.30 “… - 5021ZAIN : RT @lyrasar: can y'all STOP fetishizing black men??? mi state stra sul cazzo giuro???? -

Ultime Notizie dalla rete : Men Black Men in Black 2 e quel finale modificato a causa dell'11 settembre Everyeye Serie TV Sta per arrivare “Call of Duty: Black Ops Cold War”

Il 13 novembre 2020 torna Black Ops. Rilasciato il trailer di “Call of Duty: Black Ops Cold War” per console e Pc; il gioco è ambientato nel 1981, al culmine della Guerra Fredda. Mentre i poteri mondi ...

Pacific Rim: The Black – prime immagini dell’anime Netflix

Netflix ha diffuso le prime immagini di Pacific Rim: The Black, serie anime in lavorazione da più di due anni, ambientata nello stesso universo cinematografico creato da Guillermo Del Toro e ispirato ...

Il 13 novembre 2020 torna Black Ops. Rilasciato il trailer di “Call of Duty: Black Ops Cold War” per console e Pc; il gioco è ambientato nel 1981, al culmine della Guerra Fredda. Mentre i poteri mondi ...Netflix ha diffuso le prime immagini di Pacific Rim: The Black, serie anime in lavorazione da più di due anni, ambientata nello stesso universo cinematografico creato da Guillermo Del Toro e ispirato ...