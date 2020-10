"Lockdown ora", "No". La guerra sulla serrata (Di martedì 27 ottobre 2020) Francesca Galici I pronto soccorso lombardi chiedono un nuovo Lockdown per abbassare la pressione sulle strutture ma governatore regionale e sindaco di Milano dicono di no, almeno per ora Lockdown sì, Lockdown no. In un valzer che ormai prosegue da giorni, l'ipotesi di una chiusura estrema è caldeggiata da una frangia e osteggiata dall'altra. A chiedere che vengano presi provvedimenti drastici ora, prima di arrivare al completo collasso delle strutture sanitarie, sono i pronto soccorso del Paese e Walter Ricciardi ma dall'altra parte, Attilio Fontana per ora esclude questa misura estrema per cercre di salvare quel che resta dell'economia regionale. L'equilibrio è labile, la coperta troppo corta e la politica deve trovare il modo di risolvere le questioni sanitarie e quelle econoniche. Il problema attuale ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Francesca Galici I pronto soccorso lombardi chiedono un nuovoper abbassare la pressione sulle strutture ma governatore regionale e sindaco di Milano dicono di no, almeno per orasì,no. In un valzer che ormai prosegue da giorni, l'ipotesi di una chiusura estrema è caldeggiata da una frangia e osteggiata dall'altra. A chiedere che vengano presi provvedimenti drastici ora, prima di arrivare al completo collasso delle strutture sanitarie, sono i pronto soccorso del Paese e Walter Ricciardi ma dall'altra parte, Attilio Fontana per ora esclude questa misura estrema per cercre di salvare quel che resta dell'economia regionale. L'equilibrio è labile, la coperta troppo corta e la politica deve trovare il modo di risolvere le questioni sanitarie e quelle econoniche. Il problema attuale ...

