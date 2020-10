Le Iene Show, Alessia Marcuzzi positiva al Covid, non sarà in trasmissione (Di martedì 27 ottobre 2020) Con un post instagram, la presentatrice Alessia Marcuzzi ha annunciato che questa sera non sarà presente alla puntata de “Le Iene Show”. Questa sera sarebbe dovuto andare in onda la nuova puntata de “Le Iene Show” condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, su Italia 1. Tuttavia con un post su instagram la conduttrice ha rivelato che stasera non sarà … L'articolo Le Iene Show, Alessia Marcuzzi positiva al Covid, non sarà in trasmissione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Con un post instagram, la presentatriceha annunciato che questa sera non sarà presente alla puntata de “Le”. Questa sera sarebbe dovuto andare in onda la nuova puntata de “Le” condotta dae Nicola Savino, su Italia 1. Tuttavia con un post su instagram la conduttrice ha rivelato che stasera non sarà … L'articolo Leal, non sarà inè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

