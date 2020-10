Inter, oggi il cda: previsto un rosso di oltre 100 mln (Di martedì 27 ottobre 2020) Inter perdite 2019 2020 – L’Inter si prepara ad affrontare due giornate importanti. La prima – quella odierna – sarà caratterizzata dal consiglio di amministrazione che certificherà perdite superiori ai 100 milioni di euro. Prevista invece tra un mese, ma non oltre il 27 novembre, l’approvazione dei conti. In programma invece per la giornata di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 ottobre 2020)perdite 2019 2020 – L’si prepara ad affrontare due giornate importanti. La prima – quella odierna – sarà caratterizzata dal consiglio di amministrazione che certificherà perdite superiori ai 100 milioni di euro. Prevista invece tra un mese, ma nonil 27 novembre, l’approvazione dei conti. In programma invece per la giornata di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

