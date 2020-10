Inter, non solo la Champions League: in programma anche il CdA (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi ci sarà il CdA dell’Inter Se la squadra sarà impegnata nella non facile trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, in casa Inter è tempo anche di CdA che certificherà i conti dell’ultimo esercizio, con una perdita stimata in 100 milioni di euro. “Oggi si terrà il CdA del club in cui verrà certificato il risultato per l’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno, che registrerà una perdita di poco superiore ai 100 milioni. Domani, invece, ci sarà il CdA di Inter Media & Co. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio, infine, come previsto è slittata a novembre, ma non oltre il 27, e si svolgerà in via telematica” (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi ci sarà il CdA dell’Se la squadra sarà impegnata nella non facile trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, in casaè tempodi CdA che certificherà i conti dell’ultimo esercizio, con una perdita stimata in 100 milioni di euro. “Oggi si terrà il CdA del club in cui verrà certificato il risultato per l’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno, che registrerà una perdita di poco superiore ai 100 milioni. Domani, invece, ci sarà il CdA diMedia & Co. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio, infine, come previsto è slittata a novembre, ma non oltre il 27, e si svolgerà in via telematica” (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

