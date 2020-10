Il comico Lillo positivo al Covid, è ricoverato al Gemelli di Roma (Di martedì 27 ottobre 2020) Il comico ha raccomandato su Instagram di “stare molto attenti” Il comico Lillo, alias Pasquale Petrolo, ha contratto il coronavirus e domenica è finito in ospedale. Si trova ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Sul suo profilo Instagram, come una sorta di fumetto, ha raccontato questa brutta esperienza, raccomandando alla gente di stare attenta. Poco prima, aveva svelato via webcam in collegamento con il Festival del cinema di Salerno, «Linea d’Ombra», di essere stato contagiato. «È una cosa che dura venti giorni – aveva detto dall’isolamento a casa – con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. Ma voglio rassicurarvi, sto sul pezzo». Da qui sono passate poche ore e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilha raccomandato su Instagram di “stare molto attenti” Il, alias Pasquale Petrolo, ha contratto il coronavirus e domenica è finito in ospedale. Si trovaall’ospedaledi. Sul suo profilo Instagram, come una sorta di fumetto, ha raccontato questa brutta esperienza, raccomandando alla gente di stare attenta. Poco prima, aveva svelato via webcam in collegamento con il Festival del cinema di Salerno, «Linea d’Ombra», di essere stato contagiato. «È una cosa che dura venti giorni – aveva detto dall’isolamento a casa – con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. Ma voglio rassicurarvi, sto sul pezzo». Da qui sono passate poche ore e ...

