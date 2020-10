(Di martedì 27 ottobre 2020) Gli agenti delle volanti della Questura di Firenze si sono ritrovati alle prese con un retino da pesca perdalle acque dell'Arno alcune dosi digettate nel fiume da un pusher in ...

qn_lanazione : #Firenze. I poliziotti si improvvisano pescatori per recuperare la #cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : poliziotti improvvisano

La Nazione

In manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito un cittadino senegalese di 29 anni, già noto alle forze di polizia. Intorno alle 16 di ieri una pattuglia ...La presenza e l’intervento di Sam mettono in fuga l’individuo ma, da quel momento in poi, una serie di omicidi sconvolgono la città e Sam si trova ad essere sospettato dalla polizia. Sam e la sua ...