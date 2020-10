Grande Fratello Vip 5, Alba Parietti replica ad Antonella Elia: “Meglio essere una gallina madre…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è consumata la resa dei conti tra Francesco Oppini ed Antonella Elia. Sette giorni fa, l’opinionista del reality di Canale 5 aveva etichettato il telecronista sportivo come ‘viscido’ per il comportamento, non proprio chiaro, in casa, tra i componenti della stanza arancione e l’amico del cuore, Tommaso Zorzi. La versione del gieffino, a meno di 72 ore, non si è fatta attendere: “Non accetto che mi si dia del viscido. Le parole vanno dosate perché non è bello sentirsi attaccati da fuori, mentre qui cerchiamo di mantenere un equilibrio che non c’è” facendo riferimento allo scontro fisico con Aida Yespica ai tempi dell’Isola dei Famosi e alle continue ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del ‘Vip 5’, si è consumata la resa dei conti tra Francesco Oppini ed. Sette giorni fa, l’opinionista del reality di Canale 5 aveva etichettato il telecronista sportivo come ‘viscido’ per il comportamento, non proprio chiaro, in casa, tra i componenti della stanza arancione e l’amico del cuore, Tommaso Zorzi. La versione del gieffino, a meno di 72 ore, non si è fatta attendere: “Non accetto che mi si dia del viscido. Le parole vanno dosate perché non è bello sentirsi attaccati da fuori, mentre qui cerchiamo di mantenere un equilibrio che non c’è” facendo riferimento allo scontro fisico con Aida Yespica ai tempi dell’Isola dei Famosi e alle continue ...

