Dl ristori: Conte, 'oltre 5mld con corsa contro il tempo, governo sa che c'e' gente che soffre' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli dell'impatto delle misure adottate" con l'ultimo Dpcm, infatti "ecco il dl ristori. Mi permetto di dire che, si può giustamente criticare, ma misure per oltre 5 mld, adottare con una corsa contro il tempo pazzesca, denota la resposabilità di un governo consapevole di essere davanti a gente che soffre e che non può aspettare". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli dell'impatto delle misure adottate" con l'ultimo Dpcm, infatti "ecco il dl. Mi permetto di dire che, si può giustamente criticare, ma misure per5 mld, adottare con unailpazzesca, denota la resposabilità di unconsapevole di essere davanti achee che non può aspettare". Così il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

SkyTG24 : In diretta la conferenza stampa del premier Conte sul decreto ristori - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti… - ConteMaxVentur1 : Caro #Conte in parole povere, senza #ristori non #rigoverni!!!?????? - 452Tefiti : RT @rtl1025: ?? #Conte in conferenza stampa sul #DecretoRistori: 'Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre… -