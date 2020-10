Disabile violentata a Enna, Dna conferma la paternità dell’operatore sanitario (Di martedì 27 ottobre 2020) PALERMO – Gli esami del Dna confermano al 99,9% che l’operatore sociosanitario di 39 anni accusato di avere violentato una ospite dell’oasi di Troina, istituto per la cura delle disabilita’ mentali in provincia di Enna è il padre del bambino tenuto in grembo dalla donna. L’uomo, che si trova in carcere dal 7 ottobre, avrebbe avuto un rapporto sessuale con la vittima che era stata affidata alle sue cure. L’esame del Dna, disposto dalla procura di Enna, è stato effettuato su un campione salivare dell’indagato che venti giorni fa aveva confessato tutto alla squadra mobile di Enna e ai pm. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) PALERMO – Gli esami del Dna confermano al 99,9% che l’operatore sociosanitario di 39 anni accusato di avere violentato una ospite dell’oasi di Troina, istituto per la cura delle disabilita’ mentali in provincia di Enna è il padre del bambino tenuto in grembo dalla donna. L’uomo, che si trova in carcere dal 7 ottobre, avrebbe avuto un rapporto sessuale con la vittima che era stata affidata alle sue cure. L’esame del Dna, disposto dalla procura di Enna, è stato effettuato su un campione salivare dell’indagato che venti giorni fa aveva confessato tutto alla squadra mobile di Enna e ai pm.

