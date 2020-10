Diretta Shakhtar Donetsk-Inter ore 18.55: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming (Di martedì 27 ottobre 2020) KIEV, UCRAINA, - Dopo il pareggio acciuffato nel finale contro il Borussia Moenchengladbach, l' Inter di Antonio Conte vola a Kiev dove alle 18.55 , al Kiev Olympic Stadium, affronterà lo Shakhtar ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) KIEV, UCRAINA, - Dopo il pareggio acciuffato nel finale contro il Borussia Moenchengladbach, l'di Antonio Conte vola a Kiev dove alle 18.55 , al Kiev Olympic Stadium, affronterà lo...

PaoloBMb70 : ?? Shakhtar Donetsk-Inter, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #ShakhtarInter Alle 18:55 Su Sky Sport… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #ShakhtarInter, probabili formazioni e dove vederla - sportli26181512 : Shakhtar Donetsk-Inter, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Nerazzurri obbligati a vincere a Kiev con… - Gazzetta_it : #ShakhtarInter, probabili formazioni e dove vederla - SkySport : Shakhtar Donetsk-Inter, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #ShakhtarInter Alle 18:55 Su Sky Sport U… -