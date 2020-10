Detto Fatto, Jonathan mette in grande imbarazzo Bianca Guaccero che va via, gelo in studio (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ ricominciato “Detto Fatto” il programma di Rai 2 condotto per alcuni anni da Caterina Balivo e da due anni da Bianca Guaccero. Bianca Guaccero ha dato ampia dimostrazione di essere una grande professionista, un’artista completa, che sa recitare, cantare e sa presentare molto bene. Tiene la scena con grande disinvoltura ed è così scatenata e solare che i telespettatori le si sono subito affezionati. Bianca Guaccero è anche mamma di una bambina e, da sue dichiarazioni, è single da parecchio tempo. Jonathan mette in grande imbarazzo Bianca Guaccero che ha una ... Leggi su baritalianews (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ ricominciato “” il programma di Rai 2 condotto per alcuni anni da Caterina Balivo e da due anni daha dato ampia dimostrazione di essere unaprofessionista, un’artista completa, che sa recitare, cantare e sa presentare molto bene. Tiene la scena condisinvoltura ed è così scatenata e solare che i telespettatori le si sono subito affezionati.è anche mamma di una bambina e, da sue dichiarazioni, è single da parecchio tempo.inche ha una ...

trash_italiano : UNA COSA DOVEVANO FARE: INQUADRARE LA FACCIA DI ELIGREG QUANDO ALFONSO HA DETTO CHE ERA UNO SCHERZO. L'HANNO FATTO? NO. #GFVIP - RaiNews : 'Sicuramente non ha fatto contenti tutti, anzi ha scontentato molti, ma non credo fosse evitabile', ha detto il v… - matteograndi : Uno statista avrebbe fatto scelte impopolari subito, ma con un orizzonte temporale certo. Un pavido avrebbe rimand… - hellofie : @marattin @matteorenzi Quindi sentiamo cosa avrebbe fatto Marattin? Curioso hai detto la stessa cosa della Meloni. - Il_Vitruviano : @dantecorneli @Aramcheck76 @CCKKI Non è detto che avrebbe fatto meglio ma almeno non avrebbe avuto alibi per non averlo fatto. -