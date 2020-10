Covid-19, Sala esclude lockdown a Milano: “Non è necessario” (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid-19, il sindaco Giuseppe Sala esclude una nuova chiusura totale a Milano. Il primo cittadino respinge con forza quanto invece indicato da Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza. No a un nuovo lockdown a Milano. Non ne vuole assolutamente sapere Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, intervenuto quest’oggi in collegamento durante la trasmissione Dataroom … L'articolo Covid-19, Sala esclude lockdown a Milano: “Non è necessario” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 ottobre 2020)-19, il sindaco Giuseppeuna nuova chiusura totale a. Il primo cittadino respinge con forza quanto invece indicato da Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza. No a un nuovo. Non ne vuole assolutamente sapere Giuseppe, sindaco del capoluogo lombardo, intervenuto quest’oggi in collegamento durante la trasmissione Dataroom … L'articolo-19,: “Non è necessario” proviene da Inews.it.

La7tv : #tagada Grande apprensione nella sala operativa del #118 di Milano per il grande aumento delle chiamate per avere s… - SkyTG24 : Covid #Milano, Sala: “Non sono d'accordo su un nuovo lockdown ora” - TgLa7 : #Covid @robersperanza: ok a ipotesi misure restrittive in #Lombardia. Lavoreremo insieme a Fontana e Sala nelle pr… - Bix46581704 : RT @VirtualRaven: in #lombardia i medici dicono che bisogna fare #lockdown in #lombardia #fontana e #sala negano il lockdown in #lombardi… - paolochiariello : #Juorno #Covid vogliono #chiudere #Napoli e #Milano -