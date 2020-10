Coronavirus: Renzi, 'Dpcm siano su basi scientifiche non su emozioni passeggere' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso. Siamo in maggioranza ma non siamo mai stati e mai saremo yes man. E poi confesso che ci sono abituato: anche ad aprile dicevamo cose scomode che poi però si sono rivelate vere. Prima ci insultano, poi ci ignorano, poi ci danno ragione senza ammetterlo. I decreti vanno adottati su base scientifica, non su emozioni passeggere. La situazione sanitaria è seria: la politica deve essere all'altezza". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso. Siamo in maggioranza ma non siamo mai stati e mai saremo yes man. E poi confesso che ci sono abituato: anche ad aprile dicevamo cose scomode che poi però si sono rivelate vere. Prima ci insultano, poi ci ignorano, poi ci danno ragione senza ammetterlo. I decreti vanno adottati su base scientifica, non su. La situazione sanitaria è seria: la politica deve essere all'altezza". Lo scrive su Facebook Matteo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Renzi: 'Chiederemo a Conte di modificare il Dpcm' #CORONAVIRUS - pedro75 : L'altra faccia del #populismo. Tra @matteosalvinimi e @matteorenzi non c'è differenza. La cosa grave è che #Renzi… - carettamc11 : #Renzi e la #Bellanova riescono a risultare più cinici di #Conte.Non condividono le folli chiusure imposte?… - zazoomblog : Coronavirus: Renzi per scuola tamponi e trasporti non banchi a rotelle - #Coronavirus: #Renzi #scuola #tamponi - GoSolar01 : RT @Banto000: #Renzi e #ItaliaViva sono parte integrante dell'irresponsabilità della nostra classe politica #COVID__19 #Covid_19 #coronav… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Renzi Coronavirus, Renzi: "Chiederemo a Conte di modificare il Dpcm" TGCOM Coronavirus: Renzi, ‘da un mese aspettiamo tavolo maggioranza’

E a chi ci chiede: dite queste cose al tavolo di maggioranza ricordo che stiamo aspettando da oltre un mese il tavolo politico che abbiamo chiesto e che sarà convocato dopo gli Stati generali dei ...

I decreti vanno adottati su base scientifica, non su emozioni passeggere. La situazione sanitaria è seria: la politica deve essere all’altezza". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

