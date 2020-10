Conte ignora le proteste di piazza: “Queste misure non sono in discussione” (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre le proteste di piazza continuano ad animare molte città italiane, il Premier Giuseppe Conte assicura “soldi certi e rapidi” a chi viene penalizzato dalle nuove misure. Le proteste dilagano, le piazze italiane si riempiono di manifestanti e da Palermo a Milano il bersaglio del malContento è sempre lo stesso: il Dpcm varato domenica scorsa … L'articolo Conte ignora le proteste di piazza: “Queste misure non sono in discussione” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre ledicontinuano ad animare molte città italiane, il Premier Giuseppeassicura “soldi certi e rapidi” a chi viene penalizzato dalle nuove. Ledilagano, le piazze italiane si riempiono di manifestanti e da Palermo a Milano il bersaglio del malnto è sempre lo stesso: il Dpcm varato domenica scorsa … L'articololedi: “Questenonin discussione” proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Conte ignora le proteste di piazza: “Queste misure non sono in discussione” - #Conte #ignora #proteste #piazza: - lorello : @jacopo_iacoboni Ma davvero Conte ha detto 'Abbiamo ghiare evidenze sciiientifighe'? Naah, gli metti in bocca parol… - gianpet1 : Conte. Inutile ignorante. Ignora quel che c'è fuori dalla sua stanza. - FrancescaLupo15 : RT @lucabattanta: Conte non ricorda alle proteste a Milano davanti al palazzo della regione. Sono state pacifiche e quindi le ignora? - jabbaTM : RT @lucabattanta: Conte non ricorda alle proteste a Milano davanti al palazzo della regione. Sono state pacifiche e quindi le ignora? -