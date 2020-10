Chi è la mamma di Adua Del Vesco: curiosità su Giusy Morabito (Di martedì 27 ottobre 2020) La prego: la chiami Rosalinda e non Adua. Per noi nostra figlia è sempre stata Rosalinda perché, quando è nata, il dottore ha detto che somigliava a una rosa e io ho scelto questo nome bellissimo». Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò, è tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande fratello Vip. Per la prima volta, solo a “Chi”, parla la madre dell’attrice, la signora Giuseppina. E le rivelazioni sono di quelle che lasciano senza fiato. Perché di facile lettura, nella vita di Rosalinda, forse non c’è mai stato davvero nulla. Domanda. Com’era sua figlia da bambina? Risposta. «Una secchiona che non amava la vita sociale, ma si godeva le giornate con quel poco che noi potevamo offrirle senza farle mai mancare nulla. ... Leggi su aciclico (Di martedì 27 ottobre 2020) La prego: la chiami Rosalinda e non. Per noi nostra figlia è sempre stata Rosalinda perché, quando è nata, il dottore ha detto che somigliava a una rosa e io ho scelto questo nome bellissimo».Del, vero nome Rosalinda Cannavò, è tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande fratello Vip. Per la prima volta, solo a “Chi”, parla la madre dell’attrice, la signora Giuseppina. E le rivelazioni sono di quelle che lasciano senza fiato. Perché di facile lettura, nella vita di Rosalinda, forse non c’è mai stato davvero nulla. Domanda. Com’era sua figlia da bambina? Risposta. «Una secchiona che non amava la vita sociale, ma si godeva le giornate con quel poco che noi potevamo offrirle senza farle mai mancare nulla. ...

MESTRE - «Col cuore in mano ci sentiamo di rivolgere un appello alle istituzioni, alla Regione e all’Ulss 3 Serenissima, affinché a Mestre siano attivati dei servizi di ...

