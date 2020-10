Calciomercato Juve news: Matteo Lovato del Verona nel mirino (Di martedì 27 ottobre 2020) Un milione, forse qualcosa meno. Tanto è costato Matteo Lovato al Verona. Il difensore centrale classe 2000 che domenica sera allo Stadium si è meritato gli applausi di tutti. Un gran bel colpo da parte del ds scaligero Tony D’amico, che a gennaio ha pescato nel Padova, serie C (era stato costruito e lanciato da Salvatore Sullo), quello che si sta imponendo come uno dei difensori più interessanti della A, un po’ come l’anno scorso con Marash Kumbulla. Tutta la seconda parte della scorsa interminabile stagione è servita come fase di studio, Lovato aveva collezionato solo uno spezzone. In questo campionato Ivan Juric gli ha dato subito fiducia e le chiavi di quella che fino a domenica era la miglior difesa della A. Calciomercato Juve ... Leggi su finoallajuve (Di martedì 27 ottobre 2020) Un milione, forse qualcosa meno. Tanto è costatoal. Il difensore centrale classe 2000 che domenica sera allo Stadium si è meritato gli applausi di tutti. Un gran bel colpo da parte del ds scaligero Tony D’amico, che a gennaio ha pescato nel Padova, serie C (era stato costruito e lanciato da Salvatore Sullo), quello che si sta imponendo come uno dei difensori più interessanti della A, un po’ come l’anno scorso con Marash Kumbulla. Tutta la seconda parte della scorsa interminabile stagione è servita come fase di studio,aveva collezionato solo uno spezzone. In questo campionato Ivan Juric gli ha dato subito fiducia e le chiavi di quella che fino a domenica era la miglior difesa della A....

