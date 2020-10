Ambra Lombardo prof da paura | tutti in mostra i suoi 178 centimetri di incanto

Leggi su urbanpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) Fa intendere tra le righe di aver contratto il Covid ma nell’ultimo scatto Instagram è davvero in ottima forma:siciliana ‘prestata’ al Grande Fratello, sisui social in un bikini al cardiopalmo, probabilmente di repertorio. Mentre le risposte postate nelle Instagram Stories fanno riferimento ad un possibile contagio da coronavirus, – per cuipare esser stata perfino vittima di “indifferenza e incuria” da parte di unessionista – l’immagine condivisa tra i post tradizionali fa tirare un sospiro di sollievo. Leggi anche >> Bianca Guaccero torna con “Detto Fatto”, in vestaglia spiazza: «Solo tu potevi presentarti così»...