Zingaretti | “Ora è eticamente intollerabile opposizione interna al governo”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – "Vedo molti distinguo da esponenti di governo e forze di maggioranza. Addirittura vedo iniziative politiche che reputo incomprensibili. Non sono mai stati seri i partiti che la sera siedono ai tavoli di governo per prendere decisioni e la mattina organizzano l'opposizione alle decisioni della sera prima. E' sempre stato sbagliato, ma in questo momento storico, in cui e' in gioco la vita delle persone con le terapie intensive piene, e' eticamente intollerabile". Cosi' il segretario del Pd Nicola Zingaretti.