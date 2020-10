“Ti regalo un cane”, la nuova truffa del web: come difendersi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ti regalo un cucciolo di cane, la nuova truffa del web Una nuova truffa ha trovato terreno fertile in quel di Internet. “Ti regalo un cucciolo di cane”, dicevano per poi rubare dati e denaro a chi cadeva nel tranello. Tanti gli annunci che circolano su Internet (“Cani in adozione gratis” o ancora “Cuccioli soli da adottare”) e che hanno attirato l’attenzione di chi un cane vorrebbe adottarlo davvero; purtroppo si tratta di una truffa bella e buona, scoperta dalla polizia postale in diverse zone d’Italia. Gli annunci appaiono su siti italiani, ma dietro ci sarebbe un’organizzazione la cui base è in Nigeria. come funziona la truffa? L’interessato inviava i propri dati via ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tiun cucciolo di cane, ladel web Unaha trovato terreno fertile in quel di Internet. “Tiun cucciolo di cane”, dicevano per poi rubare dati e denaro a chi cadeva nel tranello. Tanti gli annunci che circolano su Internet (“Cani in adozione gratis” o ancora “Cuccioli soli da adottare”) e che hanno attirato l’attenzione di chi un cane vorrebbe adottarlo davvero; purtroppo si tratta di unabella e buona, scoperta dalla polizia postale in diverse zone d’Italia. Gli annunci appaiono su siti italiani, ma dietro ci sarebbe un’organizzazione la cui base è in Nigeria.funziona la? L’interessato inviava i propri dati via ...

