Shakhtar Donetsk-Inter, Conte: "Serve lavorare sulla mentalità della squadra. LuLa? Rispondo così"

L'Inter all'esame Shakhtar Donetsk nella seconda uscita in Champions League. I nerazzurri nella serata di martedì 27 ottobre affronteranno in Ucraina la compagine guidata da Luis Castro nella gara valida per la seconda giornata della competizione internazionale. Gli uomini guidati da Antonio Conte hanno bisogno di trovare i tre punti dopo il passo falso dell'esordio europeo quando hanno portato a casa solo un punto nella sfida contro il Borussia Monchengladbach. Il tecnico pugliese dell'Inter ha incoraggiato i suoi in vista della gara di domani, rilasciando le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa. "L'Inter sta riprendendo una dimensione sempre più importante in ambito internazionale, anche grazie ..."

