Programmi Tv 26 Ottobre 2020, film stasera in prima e seconda serata (Di lunedì 26 ottobre 2020) Programmi Tv su Rai 1 Su Rai 1 alle 21.25 lo ti cercherò «Due padri» Valerio (Alessandro Gassmann, 55) studia i movimenti del capo piazza di Ostia. Grazie a un gps ne segue le tracce fino all’Eur, dove l’uomo incontra due tipi loschi a bordo di una berlina scura. La targa porta Valerio all’avvocato calabrese Giuseppe La Gioia. A seguire, l’ultimo episodio «Le divise». 6.00RAINEWS24 TELEGIORNALE 6.15 RAI PARLAMENTO PUNTO EUROPA 6.45 UNO MATTINA Attualità con Monica Gian- dotti e Marco Frittella 9.50 TG1 TELEGIORNALE 9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele 11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Alfio Bottaro 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Visto il successo della nuova ... Leggi su aciclico (Di lunedì 26 ottobre 2020)Tv su Rai 1 Su Rai 1 alle 21.25 lo ti cercherò «Due padri» Valerio (Alessandro Gassmann, 55) studia i movimenti del capo piazza di Ostia. Grazie a un gps ne segue le tracce fino all’Eur, dove l’uomo incontra due tipi loschi a bordo di una berlina scura. La targa porta Valerio all’avvocato calabrese Giuseppe La Gioia. A seguire, l’ultimo episodio «Le divise». 6.00RAINEWS24 TELEGIORNALE 6.15 RAI PARLAMENTO PUNTO EUROPA 6.45 UNO MATTINA Attualità con Monica Gian- dotti e Marco Frittella 9.50 TG1 TELEGIORNALE 9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele 11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Alfio Bottaro 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Visto il successo della nuova ...

iWebRadio : Programmi in Onda: Lunedì 26 Ottobre 2020 - ore 08.30 ' Coming Soon ( trailer film ) ' - ore 09.05 ' Meteo Naziona… - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 26 ottobre 2020: film, intrattenimento e attualità - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 26 ottobre 2020: film, intrattenimento e attualità - cheTVfa : Ancora ascolti stellari per #LucaArgentero e la seconda puntata di #DOCNelleTueMani. Ecco la classifica #TopoftheTV… - SakiZivkovic : RT @MediasetPlay: Il Servizio sanitario nazionale fornisce gratuitamente accertamenti per la diagnosi precoce dei tumori all'interno di pro… -