Nuovo Dpcm, chiusi i teatri: ma assembramenti non ne vedono mai (Di lunedì 26 ottobre 2020) chiusi cinema, teatri, sport, palestre, centri sociali e culturali. Questo è quanto stabilito dal Nuovo Dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus, firmato dal governo Conte ed entrato in vigore questa notte. Sospesi quindi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto. Cinema, teatri, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

