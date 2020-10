Napoli | continuano le proteste In migliaia a piazza Plebiscito

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tu ci chiudi, tu ci paghi” continua la protesta contro le restrizioni contenute negli ultimi provvedimenti di Governo e Regione. Tante categorie sono scese ina protestare. Sono ristoratori, titolari di bar e pasticcerie, settori dell’indotto del turismo, ma anche studenti, esponenti dei centri sociali, disoccupati e tanti cittadini che temono per il proprio posto di lavoro. Intorno alladecine di camionette delle forze dell’ordine e agenti in tenuta antisommossa. “Reddito di salute per tutti la crisi la paghino i ricchi“, recita uno degli striscioni esposti in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

