Milan-Roma, Suma sulle montagne russe: ecco il suo commento al 3-3 (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ha deluso le aspettative il posticipo della quinta giornata di Serie A. Milan e Roma se le sono date di santa ragione e alla fine devono spartirsi un punto a testa con un 3-3 definitivo tra tanti gol ed errori arbitrali. Due penalty generosi concessi dall’arbitro Giacomelli, una doppietta e un errore di Ibrahimovic, reti di Dzeko, Veretout e Kumbulla per i giallorossi. Chi ha vissuto con la solita emozione il match è stato il telecronista fazioso Mauro Suma che è letteralmente esploso ai gol rossoneri prima della beffa nel finale di Kumbulla. ecco il commento post partita di Suma. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ha deluso le aspettative il posticipo della quinta giornata di Serie A.se le sono date di santa ragione e alla fine devono spartirsi un punto a testa con un 3-3 definitivo tra tanti gol ed errori arbitrali. Due penalty generosi concessi dall’arbitro Giacomelli, una doppietta e un errore di Ibrahimovic, reti di Dzeko, Veretout e Kumbulla per i giallorossi. Chi ha vissuto con la solita emozione il match è stato il telecronista fazioso Mauroche è letteralmente esploso ai gol rossoneri prima della beffa nel finale di Kumbulla.ilpost partita di

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - CandiceLuigi : @SpudFNVPN Partita divertente per intensità, ma tatticamente e tecnicamente molto male. Milan e Roma alla pari e Ib… - nicolo_frate : RT @pisto_gol: Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fallo-se c’è-… -