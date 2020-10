Liverpool, Klopp: “Thiago Alcantara e Keita ancora fuori, out per il Midtjylland” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Con loro ogni giorno analizziamo l’evoluzione dei rispettivi infortuni. Sembra che avranno bisogno di qualche giorno in più, quindi probabilmente non saranno pronti per domani sera”. Queste le parole di Jurgen Klopp alla vigilia del match che vedrà il suo Liverpool ospitare i danesi del Midtjylland, squadra materasso del girone. Il tecnico tedesco con le sue parole si riferisce a Thiago Alcantara, Joel Matip e Naby Keita ai quali dovrà rinunciare ancora una volta come ovviamente il lungodegente Van Dijk. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Con loro ogni giorno analizziamo l’evoluzione dei rispettivi infortuni. Sembra che avranno bisogno di qualche giorno in più, quindi probabilmente non saranno pronti per domani sera”. Queste le parole di Jurgenalla vigilia del match che vedrà il suoospitare i danesi del Midtjylland, squadra materasso del girone. Il tecnico tedesco con le sue parole si riferisce a Thiago, Joel Matip e Nabyai quali dovrà rinunciareuna volta come ovviamente il lungodegente Van Dijk.

