IndyCar Series 2020 | Scott Dixon distrugge l’impero Penske e si conferma nella storia

Scott Dixon è il nuovo campione del NTT IndyCar Series 2020. Il neozelandese ha scritto una nuova pagina di storia della principale serie statunitense riservata alle monoposto. Il beniamino di casa Ganassi ha strappato il sesto titolo in carriera, un risultato meritatissimo in un annata che lo ha visto primeggiare in quattro occasioni. Il #9 del gruppo si conferma l'unico vero outsider dell'armata Penske, compagine che ad inizio anno era attesa alla conferma dopo gli i domini degli ultimi campionati. Al termine della stagione possiamo affermare che il 2020 verrà ricordato come un anno 'deludente' per l'armata Penske. Per la prima volta dopo sette anni, la ...

