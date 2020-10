Impossibile la didattica a distanza per una famiglia su 4 (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Niente scuola a distanza e didattica online per una famiglia su 4 (25,3%) che in Italia non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di dati e i collegamenti audio video necessari alle lezioni telematiche. Lo rileva una analisi dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento al nuovo Dpcm del Governo che dispone che almeno il 75% dei corsi alla superiori sia svolto on line con gli studenti collegati da casa per alleggerire gli assembramenti sui mezzi di trasporto, davanti alle scuole, bar e paninoteche per ridurre i rischi di contagio con un ripensamento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi e lezioni a distanza. Ma la didattica online si scontra con il divario digitale che ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Niente scuola aonline per unasu 4 (25,3%) che in Italia non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di dati e i collegamenti audio video necessari alle lezioni telematiche. Lo rileva una analisi dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento al nuovo Dpcm del Governo che dispone che almeno il 75% dei corsi alla superiori sia svolto on line con gli studenti collegati da casa per alleggerire gli assembramenti sui mezzi di trasporto, davanti alle scuole, bar e paninoteche per ridurre i rischi di contagio con un ripensamento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi e lezioni a. Ma laonline si scontra con il divario digitale che ...

Dpcm, i presidi: “Impossibile adeguarci subito alla Dad”. Miur: “Scuole hanno un giorno per rifare orari”

Studenti ancora in classe con lezioni in presenza nonostante il nuovo dpcm firmato dal premier Conte nella giornata di ieri. La didattica a distanza con un numero di alunni non in ...

