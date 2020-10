Il problema di Andrea Pirlo si chiama umiltà. Fabrizio Biasin: consigli da Bar Sport per il 10° scudetto consecutivo della Juve (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il problema di Andrea Pirlo si chiama umiltà. Mica quella del tipo “io mi sento più fico di te”, per carità. Qui parliamo di “umiltà tattica”. Cioè, capiamoci: è normale che uno dei più grandi centrocampisti di tutti i tempi ambisca a uno stile di gioco che vada oltre l'antico 4-4-2 di Ranieri (che pure, oh, porta ancora frutti succosissimi), ma è meno normale che il tecnico della Juventus non valuti vie di mezzo che non siano l'assalto alla diligenza. Le prime partite della Juve pirlesca dicono che i bianconeri sono un'armata totalmente senza equilibrio. Attaccano molto, subiscono moltissimo. Provano a recuperare la palla nell'area avversaria, ma se non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ildisiumiltà. Mica quella del tipo “io mi sento più fico di te”, per carità. Qui parliamo di “umiltà tattica”. Cioè, capiamoci: è normale che uno dei più grandi centrocampisti di tutti i tempi ambisca a uno stile di gioco che vada oltre l'antico 4-4-2 di Ranieri (che pure, oh, porta ancora frutti succosissimi), ma è meno normale che il tecnicontus non valuti vie di mezzo che non siano l'assalto alla diligenza. Le prime partitepirlesca dicono che i bianconeri sono un'armata totalmente senza equilibrio. Attaccano molto, subiscono moltissimo. Provano a recuperare la palla nell'area avversaria, ma se non ci ...

