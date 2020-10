Grande Fratello Vip, colpo di scena all’ultimo minuto: i tre nuovi concorrenti non entrano. Ecco cosa è successo (Di lunedì 26 ottobre 2020) La puntata del Grande Fratello Vip è appena iniziata e ci ha già regalato un colpo di scena clamoroso. Alfonso Signorini ha infatti appena comunicato che uno dei concorrenti ha manifestato sintomi riconducibili al Covid-19, quindi per tutelare tutta la squadra del Grande Fratello Vip, sono in corso gli accertamenti al concorrente. I controlli medici li stanno facendo anche agli altri vip che dovevano entrare nella casa. L’ingresso in casa è quindi rimandato per tutti per sicurezza. Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto di entrare nella Casa questa sera.Aspettando gli approfondimenti medici, vi confermiamo che stasera non ci sarà alcun nuovo ... Leggi su trendit (Di lunedì 26 ottobre 2020) La puntata delVip è appena iniziata e ci ha già regalato undiclamoroso. Alfonso Signorini ha infatti appena comunicato che uno deiha manifestato sintomi riconducibili al Covid-19, quindi per tutelare tutta la squadra delVip, sono in corso gli accertamenti al concorrente. I controlli medici li stanno facendo anche agli altri vip che dovevano entrare nella casa. L’ingresso in casa è quindi rimandato per tutti per sicurezza. Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto di entrare nella Casa questa sera.Aspettando gli approfondimenti medici, vi confermiamo che stasera non ci sarà alcun nuovo ...

