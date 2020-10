‘Grande Fratello Vip 5’, tredicesima puntata: commenti a caldo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, la tredicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 5’, tredicesima puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quinta edizione del GrandeVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i! L'articolo ‘GrandeVip 5’,proviene da Isa e Chia.

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - micatrashtv : RT @ThisCasino: Stefy: “mi piacerebbe tanto conoscere tua mamma” Tommy: “ovvio che te la faccio conoscere, appena usciamo da qui, il nostr… - carlaesamuel : RT @SheIsAsk: Tommaso: ciao sono Tommaso Zorzi ho 25 anni e sono venuto al grande fratello per cercare l'amore. Francesco: e l'hai trovato?… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello DAN BROWN ospite d'onore al Festival "Anteprime" a Pietrasanta Seven Press