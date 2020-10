GF Vip stasera: arrivano 3 nuovi concorrenti nella casa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Che cosa accadrà questa sera nella casa de Grande Fratello Vip? Cosa vedremo durate la diretta di lunedì 26 ottobre 2020? In arrivo tre concorrenti VIP per far salire gli ascolti Il Grande Fratello Vip torna in diretta questa sera, lunedì 26 ottobre 2020 a parare dalle 21.35 su Canale 5. La prima grande novità della serata è rappresentata dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia di tre nuoviArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 ottobre 2020) Che cosa accadrà questa serade Grande Fratello Vip? Cosa vedremo durate la diretta di lunedì 26 ottobre 2020? In arrivo treVIP per far salire gli ascolti Il Grande Fratello Vip torna in diretta questa sera, lunedì 26 ottobre 2020 a parare dalle 21.35 su Canale 5. La prima grande novità della serata è rappresentata dall’ingressopiù spiata d’Italia di treArticolo completo: dal blog SoloDonna

NicolaPorro : ?? La strage di imprese, il metodo Casalino-Travaglio, Palù stasera a #quartarepubblica. Questo e altro nella… - MarcoColacioppo : Che stanchezza!! Per fortuna stasera dormirò con il GF VIP. - LB19712 : RT @NicolaPorro: ?? La strage di imprese, il metodo Casalino-Travaglio, Palù stasera a #quartarepubblica. Questo e altro nella #ZuppadiPorro… - corsi_gabriele : RT @axelvassallo: Dopo il weekend stasera alle h 20.30 su @nove una nuova puntata di #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game show c… - selenassweet : RT @fraversion: stasera al Grande Fratello Vip entra come concorrente Selvaggia Roma, quella che per sponsorizzare i beveroni dimagranti su… -