Gf Vip, Signorini striglia Enock Barwuah: "Reazione aggressiva e indisponente con Guenda" - (Di martedì 27 ottobre 2020) Francesca Galici Alfonso Signorini chiude la parentesi sullo scontro tra Enock e Guenda: striglia il ragazzo e chiede alla Casa di argomentare le posizioni pro o contro L'apertura di puntata di questa sera al Grande Fratello Vip è dedicata alla sensibilizzazione sull'utilizzo delle mascherine ma poi il discorso si è spostato sullo scontro violento tra Guenda Goria ed Enock Barwuah. I due si sono fortemente scontrati sulla frase detta da Mario Balotelli dentro la Casa, frase che la ragazza ha considerato offensiva nei confronti suoi e di tutte le donne. Il discorso è uscito fuori domenica, prendendo spunto dalla Reazione del calciatore a un gioco che, secondo lui, sarebbe stato offensivo per le persone a casa.

