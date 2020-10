ERG vince asta per due parchi eolici in Francia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – ERG s aggiudica l’per la costruzione di duein, per un investimento complessivo di 33 milioni di euro. Il Ministere de la Transition ecologique et solidaire ha aggiudicato ad ERG il sesto bando d’dedicato all’eolico onshore con due progetti: Parc Eolien des Bouchats SARL (Champagne I) e e WP France 10 SAS (l’estensione di Vallée de l’Aa 2). Il primo da 19,8 MW è situato nella regione Grand-Est, il secondo da 6,9 MW nella regione Hauts-de-France. I dueavranno complessivamente una produzione stimata a regime di circa 66 GWh annui pari a circa 36 kt di emissione di CO2 evitata ed equivalente al fabbisogno di circa 22.500 famiglie. L’avvio dei lavori di costruzione è ...

