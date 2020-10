Donnarumma 'sto bene, chi lotta contro Covid non molli' (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto. Inoltre colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che ...

AntoVitiello : #Donnarumma: 'Purtroppo sono risultato positivo al #covid. Voglio dirvi che sto bene. Colgo l’occasione per dedicar… - cali81p : @GiornoPer Donnarumma e Hauge positivi al Covid, Gigio: 'Sto bene, tiferò davanti alla tv' cazz - Dixy62553861 : RT @Adnkronos: #Donnarumma positivo al #Covid: 'Sto bene' - Ibrahim32639035 : RT @AntoVitiello: #Donnarumma: 'Purtroppo sono risultato positivo al #covid. Voglio dirvi che sto bene. Colgo l’occasione per dedicare il m… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Donnarumma: 'Sto bene, colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro… -