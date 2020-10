Didattica a distanza, il vero problema sono i trasporti locali. Basta logiche di monopolio (Di lunedì 26 ottobre 2020) La recente ordinanza della Regione Lombardia che prevede la Didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori lombarde a partire da oggi è sbagliata. Così come è eccessivo il compromesso raggiunto nell’ultimo Dpcm che prevede per almeno il 75% la Didattica a distanza (Dad). Quasi tutte le scuole superiori lombarde hanno adottato provvedimenti di riorganizzazione degli orari scolastici e di turni e scaglionamenti per consentire il più possibile le lezioni in presenza. Anche i rigidi protocolli di sanificazione delle strutture e di distanziamento sono quasi dappertutto rispettati. Il vero perdente in questa occasione è stato il trasporto pubblico, che spesso non ha garantito le misure di sicurezza a bordo dei mezzi con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) La recente ordinanza della Regione Lombardia che prevede laper tutti gli studenti delle scuole superiori lombarde a partire da oggi è sbagliata. Così come è eccessivo il compromesso raggiunto nell’ultimo Dpcm che prevede per almeno il 75% la(Dad). Quasi tutte le scuole superiori lombarde hanno adottato provvedimenti di riorganizzazione degli orari scolastici e di turni e scaglionamenti per consentire il più possibile le lezioni in presenza. Anche i rigidi protocolli di sanificazione delle strutture e di distanziamentoquasi dappertutto rispettati. Ilperdente in questa occasione è stato il trasporto pubblico, che spesso non ha garantito le misure di sicurezza a bordo dei mezzi con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Didattica distanza Didattica a distanza, tornano le lezioni da casa: dalla formazione (poca) ai pc mancanti Il Fatto Quotidiano De Luca: «Da noi una forte scossa al governo. La scuola sia a distanza»

È inevitabile ricorrere alla didattica a distanza. Farla soltanto per il 75% è una cosa incomprensibile. I dati forniti dall’Unità di crisi ci dicono che il contagio, nella fascia di età 0-18 anni, è ...

Dpcm 24 ottobre: Uecoop, “niente didattica a distanza per 1 famiglia su 4 (25,3%) che in Italia non ha accesso ad Internet a banda larga”

“Niente scuola a distanza e didattica on line per 1 famiglia su 4 (25,3%) che in Italia non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di dati e ...

