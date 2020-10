Conte giura: “aiuti subito sui conti correnti” La data del primo accredito (Di lunedì 26 ottobre 2020) Conte promette aiuti subito a chi da lunedì 26 ottobre resta chiuso per le nuove restrizioni decise dal Governo. La data del primo accredito. il premier Conte non abbandona le attività chiuse per lockdown (foto Getty)Lunedì 26 ottobre è la data del ritorno alla Fase 1, o quasi. Molte attività tornano a chiudere per un semi lockdown che si è reso necessario per il Governo e il Cts dopo l’impennata di contagi Covid degli ultimi giorni (ieri più di 21mila nuovi positivi). Il premier Conte non vuole mostrarsi impreparato, anche se ammette qualche errore, e allora pensa subito a come venire incontro economicamente a chi ha dovuto chiudere di nuovo le saracinesche dopo la firma del nuovo ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020)promette aiutia chi da lunedì 26 ottobre resta chiuso per le nuove restrizioni decise dal Governo. Ladel. il premiernon abbandona le attività chiuse per lockdown (foto Getty)Lunedì 26 ottobre è ladel ritorno alla Fase 1, o quasi. Molte attività tornano a chiudere per un semi lockdown che si è reso necessario per il Governo e il Cts dopo l’impennata di contagi Covid degli ultimi giorni (ieri più di 21mila nuovi positivi). Il premiernon vuole mostrarsi impreparato, anche se ammette qualche errore, e allora pensaa come venire incontro economicamente a chi ha dovuto chiudere di nuovo le saracinesche dopo la firma del nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte giura Conte giura: "aiuti subito sui conti correnti" La data del primo... CheNews.it Dal coprifuoco ai negozi Conte colto di sorpresa studia l'ennesimo Dpcm

Ancora in tv, a metà mattina, con le bandiere sullo sfondo. «La preoccupazione cresce, siamo vigili e pronti a intervenire». Ancora prova a resistere. «Dobbiamo contenere il contagio puntando a evitar ...

