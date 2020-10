Chi è Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Stefano Bettarini è noto al pubblico per diversi motivi. Primo tra tutti è la sua ex carriera da calciatore, poi anche perché, per diversi anni, è stato sposato con Simona Ventura. Da quel matrimonio è passato molto tempo e l’uomo si è rifatto una vita con un’altra donna. Stiamo parlando della sua fidanzata, Nicoletta Larini. Nicoletta Larini è diventata nota da quando il suo volto è iniziato a girare affianco a quello del suo attuale fidanzato, Stefano Bettarini. La ragazza è nata a Lido Di Camaiore il 3 marzo del 1994, ha, attualmente, 26 anni ed è figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula 1, a lungo tester per la Ferrari. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)è noto al pubblico per diversi motivi. Primo tra tutti è la sua ex carriera da calciatore, poi anche perché, per diversi anni, è stato sposato con Simona Ventura. Da quel matrimonio è passato molto tempo e l’uomo si è rifatto una vita con un’altra donna. Stiamo parlando della suaè diventata nota da quando il suo volto è iniziato a girare affianco a quello del suo attuale fidanzato,. La ragazza è nata a Lido Di Camaiore il 3 marzo del 1994, ha, attualmente, 26 anni ed è figlia di Nicola, ex pilota di Formula 1, a lungo tester per la Ferrari. ...

