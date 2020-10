Campania | divieto alla circolazione per minori in due comuni | l’ordinanza dei sindaci

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) I minorenni non potranno circolare per le strade di Quindici, in Irpinia, se non per comprovati motivi e dovranno essere accompagnati da un “familiare adulto”. Irpinia,perin dueLo ha stabilito con un’ordinanza Eduardo Rubinaccio, sindaco del comune in provincia di Avellino, che entra in vigore a partire d… L'articoloperin due: l’ordinanza deiTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.