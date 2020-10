Briga e Arianna: nozze in arrivo per la coppia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mattia Briga e Arianna Montefiori fanno sul serio, dopo solo un anno dal loro fidanzamento ecco arrivare la proposta di matrimonio da parte di Briga alla sua fidanzata Arianna, che ha risposto di sì. Il rapper ex partecipante ad Amici di Maria de Filippi ha trovato la sua anima gemella e non vuole lasciarsela scappare per nulla al mondo. La proposta è stata romantica e commovente, in un posto da sogno e in una città che da sempre fa da colonna sonora all’Amore, l’eterna Roma della Dolce Vita. Leggi anche: Briga e Arianna: fiori d’arancio per una coppia molto innamorata Anche la fidanzata di Briga è un volto conosciuto al pubblico, è un’attrice giovane di 26 anni ma che è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) MattiaMontefiori fanno sul serio, dopo solo un anno dal loro fidanzamento ecco arrivare la proposta di matrimonio da parte dialla sua fidanzata, che ha risposto di sì. Il rapper ex partecipante ad Amici di Maria de Filippi ha trovato la sua anima gemella e non vuole lasciarsela scappare per nulla al mondo. La proposta è stata romantica e commovente, in un posto da sogno e in una città che da sempre fa da colonna sonora all’Amore, l’eterna Roma della Dolce Vita. Leggi anche:: fiori d’arancio per unamolto innamorata Anche la fidanzata diè un volto conosciuto al pubblico, è un’attrice giovane di 26 anni ma che è ...

