Bambino prende la pistola e spara: incidente finito in tragedia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Finita in tragedia una banale festa di compleanno di un Bambino. Il piccolo ha trovato la pistola e ha sparato, perdendo tristemente la vita. Nonostante la corsa ai soccorsi, non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 ottobre 2020) Finita inuna banale festa di compleanno di un. Il piccolo ha trovato lae hato, perdendo tristemente la vita. Nonostante la corsa ai soccorsi, non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

s__russo : Texas, bambino di 3 anni prende la pistola e si ammazza durante la sua festa di compleanno - BBMRLY4 : RT @amandamari8: @Framarti37371 @Iperborea_ Poverina? prende 50 mila euro al mese a cui decide lei di non rinunciare e mantenersi da sola,… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tragedia in Texas, bambino di tre anni prende la pistola e si ammazza durante la sua festa di compleanno - leggoit : Tragedia in Texas, bambino di tre anni prende la pistola e si ammazza durante la sua festa di compleanno - wherescamilla : quando vuoi sparire vai sotto le coperte dove tutto è concesso e nessuno ti prende e quando avrai le mani grandi no… -