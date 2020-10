Atalanta, Gasperini: “Ajax con grande forza d’urto. Loro un modello” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Obiettivo reagire dopo la sconfitta in campionato e confermare quanto di buono visto nella prima uscita del girone di Champions League. L'Atalanta si appresta a scendere in campo in Coppa contro l'Ajax domani per la seconda gara del raggruppamento. Il mister della Dea Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida in conferenza stampa.Atalanta-Ajax, parla Gasperinicaption id="attachment 1026985" align="alignnone" width="591" Gasperini (Twitter Atalanta)/caption"È chiaro che è un'altra partita rispetto a quella contro la Sampdoria. Contro di Loro dovevamo superare una squadra chiusa. L'Ajax attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la Loro forza d'urto", ha detto Gasperini. "Sarà una ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Obiettivo reagire dopo la sconfitta in campionato e confermare quanto di buono visto nella prima uscita del girone di Champions League. L'si appresta a scendere in campo in Coppa contro l'Ajax domani per la seconda gara del raggruppamento. Il mister della Dea Gian Pieroha presentato la sfida in conferenza stampa.-Ajax, parlacaption id="attachment 1026985" align="alignnone" width="591"(Twitter)/caption"È chiaro che è un'altra partita rispetto a quella contro la Sampdoria. Contro didovevamo superare una squadra chiusa. L'Ajax attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare lad'urto", ha detto. "Sarà una ...

